Oben-ohne-Promis als Kunstwerke beim Dali-Opening

In der Wiener Stadthalle wurde die Ausstellung des spanischen Jahrhundertkünstlers eröffnet - die Promis gaben sich hier selbst als Leinwand her.

Mit einem schillernden Abend im Zeichen des Surrealismus wurde diese Woche in der Stadthalle Wien der VIP-Kick-off zur neuen Salvador-Dalí-Ausstellung gefeiert. Rund 150 geladene Gäste aus Medien, Kunst, Kultur und Society versammelten sich im Studio F, um unter dem Motto „Spanische Fiesta“ in die fantastische Welt des Jahrhundertkünstlers einzutauchen.

Kunst trifft Kulinarik und Körperkunst

Ganz nach dem Dresscode „Fiesta Surreal“ wurde der Abend zu einer Hommage an Dalís eigenwilligen Stil: Spanisches Flair, fantasievolle Outfits und ein unterhaltsames Rahmenprogramm sorgten für einen Abend voller Inspiration. Ein echtes Highlight: Der Künstler Stefan Nützel lud die Gäste ein, selbst kreativ zu werden – wer wollte, konnte sein eigenes Dalí-inspiriertes Werk schaffen und mit nach Hause nehmen.

Lizz Görgl und Matthias Göth. © Elisabeth Lechner ×

Musikalischer Glamour & prominente Gäste

Für Stimmung sorgte das DJ-Duo Raffaella della Gemma & Son of Kurt, die mit spanischen Beats und Showeinlagen das Fest in Bewegung hielten. Der Starauftritt des Abends: Sängerin Beatrice Turin, gemeinsam mit Mr. Austria Christopher Dengg, beide spektakulär in einer siebenstündigen Sitzung in Bodypainting von Künstlerin Bella Volen gehüllt. Gemeinsam präsentierten sie Beatrices neuen Song „Dance, Dance, Dance“ live – Dengg an der Gitarre, Turin mit starker Stimme.

Dragqueen Tamara Mascara. © Elisabeth Lechner ×

Die neue Salvador-Dalí-Ausstellung ist ab sofort täglich bis Mitte Oktober im Studio F der Wiener Stadthalle zu sehen. Weitere Infos und Tickets: www.studiof.at

Gesehen bei der surrealen Fiesta:

Unter den prominenten Gästen fanden sich Eser Akbaba, Hima Aly, Franz Josef Bauer, Zeynep Buyrac, Senad Grosic, Martina Kaiser, Tamara Mascara, Nadja Maleh, Kathi Steininger, Beatrice Turin – und viele mehr. Sie alle tauchten ein in eine sinnlich-surreale Nacht, die Dalí wohl selbst begeistert hätte.