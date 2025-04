Österreicher schreibt bei "Supertalent" TV-Geschichte

Sensation am Samstagabend. Mit gleich zwei „Golden Buzzer“ schrieb Österreichs Magier-Sensation "Fab Fox" Fernsehgeschichte bei „Das Supertalent“ Gleich zwei Juroren, Dieter Bohlen und Bruce Darnell, waren vom Niederösterreicher so begeistert, dass sie den 26-Jährigen direkt ins Finale wählten

Samstagabend schrieb Österreichs Magier-Sensation "Fab Fox" Fernsehgeschichte bei „Das Supertalent“ auf RTL. Mit seinen atemberaubenden Illusionen, darunter eine spektakuläre Teleportation, bei der zwei Studiogäste auf die Bühne „gebeamt“ wurden, begeisterte er Dieter Bohlen, und Bruce Darnell dermaßen, dass beide gleichzeitig den „Golden Buzzer“ für ihn drückten und den 26-Jährigen somit direkt ins Finale der Show katapultierten. Eine Entscheidung, die es so in dieser Sendung für einen Österreicher noch nie gegeben hat!

„Platin Buzzer“ für FAB FOX

Fabian Blochberger bei "Das Supertalent" © RTL_Stefan Gregorowius ×

Zuseher und Fans sprechen schon vom ersten ‚Platin Buzzer‘ von „Das Supertalent“. Entsprechend enthusiastisch waren auch die Urteile der Promi-Jury. Bruce Darnell: „Ich habe schon sehr viel gesehen und bin immer zu 99 % skeptisch, aber das war das nächste Level der Magie. Ich gratuliere!“ Seltenheitswert hatte auch die Reaktion von Pop-Titan Dieter Bohlen. Der war nämlich ‚sprachlos‘. Bohlen: „Das waren ganz große Dinge! Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie du das gemacht hast, Wahnsinn! Es erinnert mich an Las Vegas und David Copperfield!‘ Tony Bauer fand die Performance ebenfalls ‚fantastisch‘ und Ekaterina Leonova meinte: „Ich weiß nicht, wie man das überhaupt noch toppen kann!“ Der Magier selbst gab sich bescheiden: „Ich bin überwältigt von der Resonanz und dem Vertrauen, das mir die Jury und meine Fans entgegengebracht haben. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, und ich danke jedem, der immer an mich geglaubt hat. Diese Anerkennung ist mein Antrieb, die Magie weiter zu revolutionieren, im Finale nochmal alles zu geben, um die Zuseher und Zuseherinnen zu begeistern!“, so Fabian Blochberger alias "Fab Fox".“

Fabian Blochberger bei "Das Supertalent" © RTL_Stefan Gregorowius ×

Vom Zauberkasten zur Megashow

Fabian begann seine magische Reise im Alter von 10 Jahren mit einem einfachen Zauberkasten und Auftritten im beschaulichen Krumbach in Niederösterreich. Im Laufe der Jahre entwickelte er seine Zauberkunst weiter, ließ die klassischen Zaubertricks hinter sich und kreierte moderne, dynamische Shows mit mitreißender Musik, Tanz, Akrobatik und viel Humor. Seine Shows verbinden Magie mit poetischen Geschichten, die Emotionen und Staunen hervorrufen.

Fabian Blochberger bei "Das Supertalent" © RTL_Stefan Gregorowius ×

Zu seinen beeindruckendsten Auftritten zählt ein öffentlicher Zauber-Stunt vor dem Schloss Schönbrunn, bei dem er sich in 30 Metern Höhe aus einer brennenden Kiste befreite. In seinen Shows teleportierte er Zuschauer auf die Bühne, ging durch Stahlwände, manipulierte scheinbar die Zeit und manifestierte ein echtes Flugzeug auf der Bühne. Dafür investiert er mehrere Jahre in die Entwicklung seiner Tricks und feilt an jedem Effekt und jeder Bewegung. Er arbeitet mit großen Teams aus Tänzern, Technikern und Stuntspezialisten zusammen, um neue Maßstäbe für magische Shows in Österreich zu setzen.