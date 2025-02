Opernball: Lugners enthüllen geheimen Stargast

Der US-Künstler Alec Monopoly wird heuer als Stargast in der Lugner-Loge sitzen. Das verkündete die Lugner City am Freitag auf Social Media.

Lange wurde gerätselt, oe24 wusste bereits, dass es sich um einen Mann handeln wird. Jetzt ist das Geheimnis um Jacqueline Lugners diesjährigen Stargast am Opernball endgültig gelüftet. Der New Yorker Street-Art-Künstler Alec Monopoly wird gemeinsam mit Jacky, Leo und Mausi Lugner in der Opernball-Loge Platz nehmen. Das gab die Lugner City via Instagram bekannt.

Tribute für Richard Lugner

Bereits am Mittwoch wird Monopoly ab 15 Uhr in der Lugner City zu Gast sein und dort ein einzigartiges Wandgemälde in Erinnerung an Richard Lugner erschaffen, wie das Shopping Center auf Instagram bekanntgab. Der Künstler Monopoly ist vor allem für die Graffiti-Figur des Monopoly-Manns mit Smoking und Zylinder bekannt, eine Idee, die ursprünglich vom Börsenmakler Bernie Madoff inspiriert wurde. Er arbeitete auch bereits mit zahlreichen Künstlern und Designern wie Philipp Plein oder zusammen.

Philipp Plein und Alex Monopoly © Getty ×

Stars sind heuer woanders anzutreffen

Fans hofften auf einen wirklich großen Namen, dafür holt Swarovski heuer mit Leni Klum, Candice Swanepoel und "Gossip Girl"-Hauptcharakter Ed Westwick internationale Stars zum Ball. Auch Adi Weiss und Michael Lameraner haben gemeinsam mit 3SI illustre Gäste wie Amira Aly und Franzsika Knuppe dabei.