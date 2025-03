Patrick Schwarzenegger: "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann"

"Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ähnlich ich meinen Eltern in vielen Dingen bin", erklärt Patrick Schwarzenegger in einem Interview mit der "Bunte".

Der wie sein Vater Arnold Schwarzenegger als Schauspieler erfolgreiche Patrick Schwarzenegger hält große Stücke auf seine Eltern. "Ich glaube, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie ähnlich ich meinen Eltern in vielen Dingen bin - besonders, was meine Ansichten betrifft", sagte der 31-Jährige der Illustrierten "Bunte" lau Vorabmeldung vom Mittwoch. "Mein Vater ist ein sehr weiser Mann, und ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich Dinge genauso sehe wie er."

Christina Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger, Maria Shriver and Katherine Schwarzenegger © Getty ×

Patrick stammt aus der vor wenigen Jahren gescheiterten Ehe Schwarzeneggers mit Maria Shriver. "Meine Eltern waren definitiv strenger als gewöhnliche Eltern – aber sie haben eine gute Balance gefunden. Mein Vater ist in einer völlig anderen Zeit aufgewachsen, in einer Welt, die mit meiner nicht vergleichbar ist. Er hat Deutschland und Österreich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt – das war eine ganz andere Realität als meine Kindheit in den USA. Doch was uns als Familie immer geholfen hat, war unsere offene und ehrliche Kommunikation. Dadurch hat es für uns alle funktioniert", sagte der mit "The White Lotus" gerade erfolgreiche Schauspieler. Sie hätten aber eine gute Balance gefunden.