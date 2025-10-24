Alles zu oe24VIP
Helge Payer
© P&C

Exklusives VIP-Event

Peek & Cloppenburg Fashion Night begeistert mit Styles und Gästen

24.10.25, 11:20
Teilen

Am Mittwoch lud Peek & Cloppenburg auf der Kärntner Straße zu einer exklusiven Fashion Night ein – ein Abend voller Outerwear-Trends, Musik und urbanem Lifestyle.  

Der Peek & Cloppenburg Store verwandelte sich an diesem Abend in eine stilvolle Bühne für moderne Outdoor-Mode. VIP-Kunden erhielten einen ersten Einblick in aktuelle Trends von funktionaler Outerwear bis hin zu fashion-forward Styles. Besonderes Highlight waren die Trend Talks mit Alisa Mante, Head of Trend Coordination. Sie gab spannende Einblicke in kommende Mode-Highlights und zeigten, wie Outerwear individuell kombiniert werden kann.

Eser Akbaba & Sylvia Graf

Eser Akbaba & Sylvia Graf 

© P&C

Musik und Drinks

Inge und Daniel Serafin

Inge und Daniel Serafin 

© P&C

Für die passende Atmosphäre sorgten DJ Mentino und Chris Lee am Saxophon. Die Gäste genossen erfrischende Drinks an der Aperol Bar von Marc O’Polo, an der Lillet Bar sowie am Jameson Whiskey Bike mit Kicker. Unter den rund 200 Teilnehmern fanden sich unter anderem Promis wie Opern-Intendant Daniel Serafin, Ex-Goalie Helge Payer, Comedian Herby Stanonik, Schauspieler Markus Freistätter, TV-Beauty Eser Akbaba, Künstler Franz Josef Baur, Ö3-Lady Sylvia Graf und Designer Thomas Kirchgrabner.  

Franz Josef Baur & Thomas Kirchgrabner

Franz Josef Baur & Thomas Kirchgrabner 

© P&C

Bei der Live Customization Station von Replay konnten Tote Bags individuell gestaltet werden. Für den kulinarischen Style sorgten frische Urban Style Bagels als trendiger Snack. Ergänzend bot eine professionelle Farbberatung Tipps, welche Nuancen den persönlichen Typ optimal unterstreichen.

