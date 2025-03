Priscilla Presley feiert "morbides" Comeback in Wien

Am 28. und 29. März feiert Priscilla Presley mit "Intimate Evening With Priscilla Presley“ ihr großes Österreich-Comeback im Wiener Metropol. Für ihren Besuch in der Bundehauptstadt schmiedet der Weltstar auch Pläne abseits der üblichen touristischen Trampelpfade.

Ein Rundgang durch die Hofreitschule, dann ins Sisi Museum nebenan und ab nach Schönbrunn - so oder so ähnlich sieht der touristische Alltag vieler Wien-Besucherinnen und -Besucher aus. Für ihr Österreich-Comeback im Rahmen ihrer beiden Anekdoten-Abende "Intimate Evening With Priscilla Presley“ im Wiener Metropol am 28. und 29. März schmiedet der Weltstar jedoch morbide Pläne. Auf dem Programm stehen ein Besuch der Katakomben unter dem Stephansdom, die Besichtigung der Kaisergruft und ein Abstecher auf den Wiener Zentralfriedhof zum Grab des „Elvis von Österreich“, wie Priscilla Presley Falco nennt.

Priscilla Presley © Christopher Ameruoso ×

„Wien versteckt seine Faszination für den Tod nicht, sondern integriert ihn in Kultur und Alltag. In den Kaffeehäusern, in denen einst Sigmund Freud und Gustav Klimt verweilten, kann man die melancholische Eleganz dieser Stadt auf sich wirken lassen. Straßenmusiker spielen melancholische Melodien, die das Herz berühren, und die winterliche Dunkelheit verleiht der Stadt eine geheimnisvolle Aura. Auch Falco hat mit seinen Liedern wie ,Rock me Amadeus` den morbiden Charme der Stadt eingefangen und ist in den USA immer noch ein Begriff“, sagt Priscilla.

"Intimate Evening With Priscilla Presley“ im Metropol

Dennis Jale und Priscilla Presley © Chaluk ×

Ein Jahr nach ihrem Opernball-Besuch kehrt Priscilla Presley am 28. und 29. März nach Wien ins Metropol zurück. An zwei Abenden erzählt sie live vor Publikum exklusiv ihre Geschichte, gewürzt mit Elvis-Anekdoten. Sie zeigt persönliche Filmausschnitte, seltene Hochzeitsaufnahmen und kaum bekannte Heimvideos aus Graceland, ihrem berühmten Zuhause in Memphis, Tennessee. Priscilla spricht auch über Elvis als Ehemann und Vater und die Herausforderung, mit dem größten Rock’n’Roll-Star der Welt verheiratet zu sein. Im Rahmen ihres Talks wird Priscilla auch über ihr Leben nach Elvis berichten. Sie spricht über ihre eigene Film- und Fernsehkarriere, einschließlich des Kino-Blockbusters „Die Nackte Kanone“ und der berühmten TV-Serie „Dallas“, in der sie fünf Jahre spielte. Die Moderation der beiden Abende übernimmt Rock-Entertainer Dennis Jale.