Pröll und Pluhar auf Zeitreise durch Österreichs Geschichte

Auf eine spannende Zeitreise durch bedeutsame Stationen ihres Lebens nahmen Schauspiel-Legende Erika Pluhar und Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll die 200 Gäste im Kulturpavillon des Brandlhofs in Radlbrunn mit

Wenn Schauspielerin Erika Pluhar und Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll aufeinandertreffen, gibt es viel zu berichten. Unter dem Motto „Sie erzählen, was Sie erlebten“, entführten sie das Publikum auf eine packende Reise. Manchmal heiter und amüsant, manchmal berührend, manchmal mahnend aber auf alle Fälle eindringlich, bewegend und ehrlich erzählten Pluhar und Pröll über Entbehrungen in der Nachkriegszeit, den Fall des Eisernen Vorhangs, den Beitritt zur Europäischen Union und die damit verbundenen Hoffnungen bis hin zu den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Herausforderungen.

Durch den Abend führte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, der seinen Gesprächspartnern auch manch persönliche Einblicke entlockte. Offen sprachen Sie über Liebe, Alter, Ängste, Trauer und einschneidende Ereignisse, die ihr Leben prägte, aber auch wie man Schicksalsschläge überwindet.

Erika Pluhar, Martin Lammerhuber, Erwin Pröll © Margarethe Jarmer ×

Wichtig für ein verantwortungsvolles Leben sei es glaubhaft zu sein, Haltung zu zeigen, seine Stimme zu erheben und mit Demut und Dankbarkeit in den Rückspiegel zu schauen. „Man muss sich selbst treu bleiben. Solange man überzeugt ist, wohin man will, sollte man seinen Weg gehen, auch wenn es Widerstände gibt. Das kostet oft Kraft, aber auf lange Zeit zahlt es sich aus“ zieht Erwin Pröll Bilanz. So freut es Pröll, dass ihm die Menschen nach wie vor mit großem Respekt und großem Vertrauen „landauf, landab begegnen“. Und Erika Pluhar ist in ihrer langen Karriere immer authentisch geblieben und widerstand so manchen Verlockungen von Werbeangeboten und „schlechten“ Filmen. „Obwohl ich schon lange keine Theaterrollen und Filmrollen mehr übernehme, rührt es mich sehr, dass meine Lesungen und Liederabende noch immer von so vielen Menschen besucht werden. Manches Mal frage ich mich warum – vielleicht liegt es daran, dass ich so analog bin“, meint Erika Pluhar schmunzelnd.

Sissi Pröll, Erika Pluhar, Erwin Pröll, Mercedes Echerer © Margarethe Jarmer ×

So verbanden sich zeitgeschichtliche Betrachtungen mit privaten Eindrücken und Erlebnissen und machten den Abend zu einem fesselnden Erlebnis. Fasziniert und beeindruckt von den Ausführungen und Einblicken dieser beiden außergewöhnlichen Persönlichkeiten zeigten sich u.a. auch Erwin Prölls Ehefrau Sissi Pröll sowie Schauspielerin Mercedes Echerer, Kultur.Region.Niederösterreich Geschäftsführer Martin Lammerhuber, die legendäre Rapid-Stimme Andy Marek, Filmemacher Rudi Dolezal, Volkskultur Niederösterreich-Geschäftsführer Harald Froschauer u.v.m.