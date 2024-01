Promi-Schaulaufen bei Kitz-Abfahrt

Auch wenn die ÖSV-Stars einmal mehr nicht ganz vorne mit dabei waren, tat die der Stimmung bei den VIPs keinen Abbruch.

Schon in der Früh war der VIP-Club in Kitzbühel gut gefüllt. Auch wenn manch einer von der Weißwurstparty am Freitag noch etwas gezeichnet war, herrschte tolle Stimmung vor dem Rennen. Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier schwärmte noch von seinem Auftritt mit The BossHoss beim Stanglwirt und nahm mit Freunden auf der VIP-Tribüne Platz.

Lena Hoschek mit Andreas Gabalier © Roman Fuhrich ×

DJ Ötzi mit Ehefrau Sonja © Roman Fuhrich ×

Auch Melissa Naschenweng war nach der Weißwurstparty wieder top-motiviert und feuerte die Ski-Stars an - allerdings ohne Freund Toni Gabalier.

Karl Heinz Grasser © Roman Fuhrich ×

Otto Retzer © Roman Fuhrich ×

Auch Karl-Heinz Grasser war wieder beim Rennen dabei. Ebenso wie Kult-Glatze Otto Retzer, Unternehmer-Paar Kathi Stumpf und Alex Beza, Formel-1-Legenden Gerhard Berger und Bernie Ecclestone, Arnold Schwarzenegger fieberte mit Ex-US-Außenminister Johne Kerry mit und Finanzminister Magnus Brunner genoss die Ski-Show mit Johanna Mikl-Leitner.

Kathi Stumpf und Alexander Beza © Roman Fuhrich ×

John Kerry © Roman Fuhrich ×

Johanna Mikl-Leitner mit Magnus Brunner © Roman Fuhrich ×

Gerhard Berger und Bernie Ecclestone © Roman Fuhrich ×

Auch Sylvie Meis, die Freitag bei der Weißwurstparty die Flucht ergriff war Samstag wieder mit von der Partie. Interessantes Detail - Meis ist von Unternehmer Wim Beelen frisch getrennt und "zufällig" war ihre vorige Liebe Niclas Castello ebenfalls im VIP-Club zu Gast. Insider munkeln gar über ein Liebes-Comeback.

Künstler Niclas Castello © Roman Fuhrich ×

Auch auch neben dem elitären VIP-Club wurde im Rasmushof ordentlich gefeiert. Bei Champagner und coolen Beats stimmten sich unter anderem Schauspielerin Yvonne Woelke, Unternehmer-Paar Andreas und Ursula Bussek sowie zahlreiche weitere Promis auf das Rennen ein.

Andreas und Ursula Bussek © Roman Fuhrich ×

Reich und Schön im Rasmushof © Roman Fuhrich ×

Samstagabend hat die Snowciety dann die Qual der Wahl. Am Programm stehen die Zigarren-Lounge von Daniel Marshall im Country Club Kitzbühel, Rosi Schipflingers legendäre Schnitzelparty in der Sonnbergstuben, die KitzRaceNight im WWP-Zelt und Johannes Mitterers Hummerparty im Kitzhof.