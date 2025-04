Prominente Polsterschlacht im Kult-Hotel 25hours

Freunde, Fans, Stammgäste waren bei der ersten Pillow Night am 9. April dabei und erlebten ein erfrischendes und vielseitiges Programm. Das Hotel wurde zur Partyzone und Bühne für die Live-Musik von Dunkelbunt, Flirtmachine und Anna Ullrich, denn gute Musik gehört zur DNA der 25hours Hotels

„Wir möchten uns bei allen Gästen und bei meinem Team herzlich bedanken“, so General Manager Martin Schrödl, „es war ein großartiger Abend mit vielen unglaublichen Überraschungen. Und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Pillow Night 2026.“

Fadi Merza, Doretta Carter und Mat Schuh © Tischler ×

Und was wäre eine Pillow Night ohne Polsterschlacht! Das Promi-Polsterschlacht Team mit Entertainer Mat Schuh, Haubenkoch Jakob Neunteufel, General Manager 25hours Patricia Rzehatschek angeführt von Fadi Merza schlug sich wacker gegen das Team von Katharine Merkle, die bei der Polsterschlacht WM 2011 in New York die Bronzemedaille verliehen bekam.

Sabine Karner © Tischler ×

Am Dachboden erwartete die Party-Crowd „Dunkelbunt“ mit einer Club-Show dieser großartig-virtuosen, multinationalen Band. Die Klangästhetik von Orient bis Okzident verschmolz mit perfekten, elektronischen Beats zum energiegeladenen Live-Gig. Dran gehängt wurde ein funky Dunkelbunt-DJ-Set.

FJ Baur mit Ines Striesow © Tischler ×

Auch Flirtmachine performte live - Die Könige der Herzen vom Pop-Fest ´24 sind die wohl unaufgeregteste, aufregendste Band der österreichischen Szene. Ihr äußerst frischer und unpolierter Sound mit dem untrüglichen Gespür für griffige Pop-Melodien machten immer Lust auf mehr. Dieses „Mehr“ brachten sie auch live mit und präsentierten ihr neues Album.

Franz Josef Baur und Mat Schuh © Alexander Tuma ×

Die Pillow Night-Gäste waren die Allerersten, die zu California Salzburg, so der Album-Titel, shaken konnten. Der offizielle Release ist erst am 11. April. Und last but not least gab es noch Anna Ullrich LIVE. Anna ist berüchtigt für ihren vortrefflichen Musikgeschmack und ihre sensationellen Sets. Wien, Berlin, Zürich, Brünn – egal wo sie hinkommt, bekommt die Crowd pure Party. Seit dem Puppenhouse im Sass Club gibt´s keine Party mehr in Wien ohne sie.