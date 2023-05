RAF Camora liefert neues Buch – gratis zur CD-Box

Zur CD „XV“bringt RAF Camora jetzt auch gleich ein Buch. Gratis in Fan-Box.

Musik. „Mein seit 2 Jahre angeschnittenes Projekt Dark Zen ist ein Buch!“ Rap-Superstar RAF Camora überrascht jetzt seine 1,8 Millionen Insta-Follower. Dem Box-Set zur neuen, für Juni erwarteten CD XV legt er jetzt nämlich auch gleich sein zweites Buch bei. „Wie bei Der Pakt ist es für mich besonders, meine Gedanken mit den Fans zu teilen und eventuell manche damit auch zu motivieren“, erklärt er den überraschenden Schritt.

Waffen & Sex. Dark Zen soll aber laut RAF jedoch „viel mehr als eine autobigrafische Forsetzung von Der Pakt“ sein. Darin will er sein Innerstes öffnen. Einen ersten Auszug gibt es bereits: „Wenn man mich fragt, ob es mich erfüllt, in meinen Songs über Autos, Waffen, Sex und Fünfhaus zu sprechen – vor allem in den komerzielleren – antworte ich darauf mit JA!“