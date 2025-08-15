Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Johanna Mikl-Leitner mit Stocker und Gattin
© NLK Khittl

Kultur-Sommer

Ravel, Poulenc & Strauss: So fulminant begann das Grafenegg Festival 2025

15.08.25, 12:17
Teilen

Das Grafenegg Festival startete am Donnerstagabend mit Ravel, Poulenc und Strauss fulminant im Wolkenturm. 

Mit drei Werken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das Grafenegg Festival am Donnerstagabend im Wolkenturm fulminant eröffnet. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter seinem neuen Chefdirigenten Fabien Gabel sowie die Klavierschwestern Katia und Marielle Labèque ernteten großen Applaus.

Mehr lesen: 

Besonderer Höhepunkt war die europäische Erstaufführung von Prélude et Danse, einem 2025 in New York wiederentdeckten Fragment aus Maurice Ravels verschollener Kantate Semiramis. Zuvor begeisterten die Labèques mit Poulencs Konzert für zwei Klaviere in d-Moll, als Zugabe erklang Minimal Music von Philip Glass.

 


 

Den Abschluss bildete Richard Strauss’ monumentale Alpensinfonie, in der die Tonkünstler ihre gesamte Klangfülle entfalteten. Zu den prominenten Gästen zählten Bundeskanzler Christian Stocker, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie zahlreiche Kultur- und Musikgrößen aus dem In- und Ausland.

Johanna Mikl-Leitner und Rudolf Buchbinder.

Johanna Mikl-Leitner und Rudolf Buchbinder.

© NLK Khittl

Das Festivalprogramm läuft bis 7. September und bringt internationale Spitzenorchester, namhafte Solistinnen und Solisten sowie als Höhepunkt am Finalabend die Rückkehr von Zubin Mehta ans Pult der Tonkünstler.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden