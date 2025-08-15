Ravel, Poulenc & Strauss: So fulminant begann das Grafenegg Festival 2025

Das Grafenegg Festival startete am Donnerstagabend mit Ravel, Poulenc und Strauss fulminant im Wolkenturm.

Mit drei Werken aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat das Grafenegg Festival am Donnerstagabend im Wolkenturm fulminant eröffnet. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter seinem neuen Chefdirigenten Fabien Gabel sowie die Klavierschwestern Katia und Marielle Labèque ernteten großen Applaus.

Besonderer Höhepunkt war die europäische Erstaufführung von Prélude et Danse, einem 2025 in New York wiederentdeckten Fragment aus Maurice Ravels verschollener Kantate Semiramis. Zuvor begeisterten die Labèques mit Poulencs Konzert für zwei Klaviere in d-Moll, als Zugabe erklang Minimal Music von Philip Glass.





Den Abschluss bildete Richard Strauss’ monumentale Alpensinfonie, in der die Tonkünstler ihre gesamte Klangfülle entfalteten. Zu den prominenten Gästen zählten Bundeskanzler Christian Stocker, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie zahlreiche Kultur- und Musikgrößen aus dem In- und Ausland.

Johanna Mikl-Leitner und Rudolf Buchbinder. © NLK Khittl

Das Festivalprogramm läuft bis 7. September und bringt internationale Spitzenorchester, namhafte Solistinnen und Solisten sowie als Höhepunkt am Finalabend die Rückkehr von Zubin Mehta ans Pult der Tonkünstler.