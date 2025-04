Aufatmen bei Mausi Lugner: Sie kann wieder sehen!

Es waren schlimme Tage für Christina Lugner. Wegen einer schlimmen Augenentzündung war sie kurzzeitig auf einem Auge sogar blind - jetzt ist Mausi wieder auf dem Weg der Besserung

Eigentlich wollte Christina Lugner in ihrer zweiten Heimat Teneriffa Sonne und Kraft tanken, bevor sie schon bald wieder nach Wien kommt. Allerdings machte ihr die Entzündung ihrer Augen einen Strich durch die Rechnung. Statt Sonne und Meer hieß es für Mausi Arzt und Dunkelheit. "Ich war echt blind auf einem Auge und hatte unglaubliche Schmerzen", seufzt sie im oe24-Talk.

Mausi Lugner hat einen Körper wie eine 29-Jährige. © privat

Doch das Schlimmste scheint überstanden zu sein. "Es geht mir jetzt Gott sei dank besser. Am Montag muss ich noch einmal zur Kontrolle. Wir haben in der Lugner City zum Glück die beste Augenklinik mit allen Untersuchungsgeräten", erklärt sie weiter. Wenn der Arzt ihr grünes Licht gibt, will Mausi bereits am Dienstag wieder auf dem Society-Parkett in Wien auftreten. Dann feiert nämlich Kult-Gastronom Luigi Barbaro auf der Wiener Freyung sein 40-jähriges Gastro-Jubiläum mit einem Mega-Event. Ein Pflichttermin für Lugner!