Mr. Opernball Richard Lugner hinterlässt Lücke

Richard Lugner machte den Ball der Bälle dank Stargästen weltberühmt. Wird Tochter Jacqueline weitermachen?

Viele fragten sich oft, was ein Opernball ohne Richard Lugner wäre – jetzt werden wir es leider erfahren.

Nach dem Tod Richard Lugners wird der Opernball nie wieder so sein, wie es einmal war. Seit 1992 sorgte Lugner teilweise für weltweites Medien-Echo, was seine Stargäste angeht. Mit Harry Belafonte begann das Schaulaufen in der Saatsoper. In die Riege seiner Gäste reihten sich große Namen wie Grande Dame Sophia Loren, Baywatch-Nixe Pamela Anderson, die It-Girls Paris Hilton & Kim Kardashian, Aktrice Goldie Hawn, Skandal-Lady Grace Jones oder zuletzt Priscilla Presley ein.

Nächster Opernball in Lugner-Gedenken

Zukunft. In den letzten Jahren war, was die Auswahl der Gäste und Organisation angeht, bereits Tochter Jacqueline federführend. Ob sie die Tradition der „Lugner Loge“ aufrecht erhalten wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Vor wenigen Woche meinte Richard Lugner noch, dass er sich schon auf den nächsten Opernball freue und es schon ein paar Ideen für mögliche Stargäste geben würde.

Zu Lugners Ehren, wäre es wünschenswert, dass die jahrzehntelange Tradition zumindest noch ein letztes Mal aufrecht gehalten wird und Familie & Freunde mit einem Top-Gast im Gedenken auf seinem Lieblingsball auf ihn anstoßen.