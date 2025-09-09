Schon bald: Neuer Job für Simone Lugner

Es geht wieder aufwärts bei Simone Lugner. Nach ihrem Extrem-Sparkurs darf sich Mörtels Witwe schon bald auch wieder über einen Job freuen

Durch ihre sparsame Art hat Simone Lugner bereits einiges an Strom-, Gas- und Wasser-Kosten eingespart. "Jetzt sind die Betriebskosten des Hauses endlich wieder leistbar", freut sie sich im Talk mit oe24. Doch das ist nicht der einzige Lichtblick für Richard Lugners Witwe. Auch beruflich soll es schon bald wieder aufwärts gehen.

Simone Lugner mit ihrer Hündin Mexi © Andreas Tischler / Viennapress

"Der September hat gut begonnen. Nicht nur was meine Kosten angeht, sondern auch meine Job-Suche. Denn es ist eine Sache, die Fixkosten zu senken, aber andererseits muss ich ja auch Geld verdienen", erklärt Simone. Und das soll schon bald wieder der Fall sein. "Es ist noch nichts unterschrieben, aber es schaut sehr gut aus", berichtet sie über ein konkretes Job-Angebot. Was genau Simone zukünftig machen wird, will sie noch nicht verraten. Nur, dass es "etwas ganz Neues" für sie sei. "Es ist nicht im Verkauf und auch nicht in der Gastronomie - sonst wäre es ja nichts Neues für mich", schmunzelt sie verschmitzt.

Simone Lugner © Tischler

Was sie verrät ist, dass es sich bei ihrem zukünftigen Job um eine Führungsposition handelt und sie unter anderem auch für Marketing zuständig wäre. "Die Chefin der Firma wird mir noch diese Woche einen Vertrag zukommen lassen. Ich bin zuversichtlich, dass dann alles passt und ich loslegen kann", freut sich Simone auf eine neue Herausforderung.

Richard Lugners (†91) BMW mit dem Kennzeichen "BAU 100" kam zum Schaden © zVg

Privat wird es im November wieder herausfordernd für Simone. Am 11. November steht nämlich der neue Gerichtstermin im Streit um den Lugner-BMW und einen Schaden von 14.000 Euro, den die Lugner City von Simone fordert.