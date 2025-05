Simone Lugner: Was sie jetzt ganz dringend braucht ist...

Eine Woche nach "Dancing Stars" macht sich in Richard Lugners Witwe eine gewisse Leere breit

Vorbei ist das tägliche, stundenlange Training - keine Anspannung und Nervosität mehr vor der Show und auch kein Durchatmen nach einem gelungenen Tanz. Letzten Freitag wurde Simone dritte bei "Dancing Stars" und hat ihr am Anfang selbst gestecktes Ziel, ins Finale zu kommen, erreicht. Aber wie geht es mit Simone jetzt weiter?

Simone Lugner und Danilo Campisi © ORF/Thomas Ramstorfer ×

"Bei mir tut sich momentan gar nichts", erzählt sie im oe24-Talk. Während Tanz-Kollegen Paulus Bohl und Anja Strigl in Zukunft beim ORF öfter auf Sendung gehen sollen, gab es für Simone kein Angebot vom Sender. "Ich brauche dringend einen Job und bin auf der Suche", so Simone und sucht nach neuen Inhalten in ihrem Leben. "Zur Zeit suche ich Job, gehe Trainieren und auf Events", erklärt Richard Lugners Witwe. Geplant ist unter anderem, dass Simone beim Sportwagentreffen in Velden mit dabei sein soll.

Auch die Hausarbeit macht Simone Lugner vollkommen alleine. Hier bügelt sie skurrilerweise eines von Richard Lugners T-Shirts. © Andreas Tischler / Viennapress ×

Den Job braucht Simone aus gutem Grund. Zwar hat sie bei "Dancing Stars" geschätzt rund 40.000 Euro verdient, doch die Fixkosten der Döblinger Villa sind exorbitant hoch. Ohne fixes Einkommen sind diese fast nicht zu stemmen. Dazu kommt in den nächsten Wochen der Prozess wegen des Unfallschadens am Lugner-BMW, für den die Lugner City 14.000 Euro von Simone fordert und der Räumungsbescheid, dass sie bis 30. Juni aus der Villa ausziehen soll. "Das werde ich natürlich nicht tun und gehe mit meinem Anwalt dagegen vor", zeigt sich Simone kämpferisch.

Simone Lugner © Tischler ×

Ihre Sorgen könnte sie allerdings hinter sich lassen, wenn das Testament endlich vollstreckt werden würden. Seit über einem halben Jahr wird das Vermögen Richard Lugners bewertet und erst, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, werden die Erben bedacht.

Somit kann man Simone Lugner nur wünschen, dass sie rasch einen Job findet und ihren Weg gehen kann.