Russkaja-Star liefert Friedenskonzert für die Ukraine

Am Samstag liefert Russkaja-Star Georgij Makazaria mit seinem Russian Gentlemen Club ein Friedenskonzert für die Ukraine. Auch Erwin Steinhauer, Tini Kainrath und Harri Stojka sind beim Benefiz in der SIMM City dabei.,

„Ich verurteile auf schärfste diese kriegerische Handlung und bin in Gedanken bei Menschen, die gerade flüchten müssen, bei Kindern, die gerade Angst haben, bei Freunden und Verwandten meiner Freunde in Ukraine, die gerade zum Militär Dienst einberufen werden um in den sicheren Tod geschickt zu werden. Stoppt den Krieg in der Ukraine.“ Jüngst postete der in Moskau geborene Russkaja-Sänger und Ex-Dancing-Star Georgij Makazaria ein emotionelles Facbook-Posting gegen den Krieg in der Ukraine. Jetzt ruft er mit seiner Zweitband Russian Gentlemen Club zum Friedenskonzert auf.

Am kommenden Samstag, 5. Marz 2022, findet in der Wiener SiMM City ein Konzert mit dem Titel „Frieden fur die Ukraine“ statt. Als Gastgeber fungiert die Band Russian Gentlemen Club, deren Mitglieder alle aus der ehemaligen Sowjetunion stammen. Mehrere namhafte KünstlerInnen haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, darunter Erwin Steinhauer, Tini Kainrath, Harri Stojka, Wiener Jüdischer Chor, Big John Whitfield sowie die Soul & Funkband Hot Pants Road Club.

Die Gentlemen wollen damit ein deutliches Zeichen der Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine setzen und fordern die sofortige Einstellung sämtlicher Kriegshandlungen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der gesamte Erlös dieser Veranstaltung kommt der Hilfsaktion „Nachbar in Not“ zugute.