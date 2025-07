Schwarzenegger: "Habe mich verliebt!"

Er ist einer der größten Hollywood-Stars unserer Zeit – doch seine Träume begannen in einem kleinen Dorf in der Steiermark. Arnold Schwarzenegger (77), geboren in Österreich, verriet nun in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass seine Liebe zu Amerika schon früh entfacht wurde

„Mit zehn Jahren habe ich mich in Amerika verliebt“, so der „Terminator“-Star. In der Schule zeigte ein Lehrer Filmrollen, Bild für Bild. Und was Arnold sah, ließ ihn nicht mehr los: das Empire State Building, die Golden Gate Bridge, breite Highways und riesige Cadillacs mit Flossen. „Alles war überdimensioniert“, schwärmt er noch heute. © SCI / Philipp Lipiarski Schon damals wusste er: Ich will mehr als dieses Dorfleben. Sein Traum war es, auszuwandern – und in den USA berühmt und reich zu werden. Anfangs machte er sich als Bodybuilder einen Namen, wurde Mr. Olympia, eine Ikone des Kraftsports. Doch sein eigentliches Ziel war ein anderes: Hollywood. © Getty Images „Meine ganze Zeit verbrachte ich in der Welt des Kraftsports – ich trainierte für Wettkämpfe und träumte davon, Filmstar zu werden“, so Schwarzenegger. Dass er diesen Weg mit eiserner Disziplin, Ehrgeiz und einer klaren Vision gehen würde, zeigte sich früh – und wurde schließlich Wirklichkeit. Heute blickt der Schauspieler, Unternehmer und frühere Gouverneur von Kalifornien auf eine beispiellose Karriere zurück – und auf einen amerikanischen Traum, den er sich mit eigener Kraft erfüllt hat.