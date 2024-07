Sebastian Kurz feiert bei indischer Milliardärs-Hochzeit

Der Ex-Kanzler ist bei der Hochzeit von Anant Ambani und seiner Radhika eingeladen

Alleine die Gästeliste ihrer Verlobungsfeier las sich wie die der Grammy-Verleihung: Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber und Andrea Bocelli sollen neben 1.200 weiteren VIP-Gästen mehrere Tage lang mit Indiens Reichsten gefeiert haben. Jetzt wollen Anant Ambani und seine Radhika mit ihrer Hochzeit jede andere Party toppen. Schließlich spielt Geld keine Rolle. Anant ist der Sohn von Mukesh Ambani. Er gilt als der reichste Mann Asiens.

250 Millionen Pfund für drei Monate Hochzeitsfeierlichkeiten

Das Budget für die Hochzeit: 250 Millionen Pfund (297 Mio. Euro). Das Vermögen von Mukesh wird auf 116 Milliarden geschätzt. Die Heirat ist also keine große Ausgabe für ihn, wie es scheint. Im Juni wurde in Italien eine zweite Vorhochzeit gefeiert. Gemeinsam mit 800 Gästen, darunter Katy Perry, Karlie Kloss und David Guetta. Sie alle durften mit auf eine Kreuzfahrt. Ganz nach dem Motto: "Das Leben ist eine Reise" Am 12. Juli ist es so weit. Dann steht auch die eigentliche Hochzeit an. Drei Tage sollen die Feierlichkeiten dauern.

Sebastian Kurz im traditionell indischen Gewand

Der Dresscode: Traditionell indisch! Die große Hochzeitsfeier findet in Mumbai im Ballsaal des "Jio World Convention Centre", kurz JWCC statt. Hier sollen unter anderen Tech-Milliardäre wie Mark Zuckerberg anwesend sein. Auch Rihanna und Ivanka Trump sind als Gäste angesagt. Aber auch Österreichs Ex-Kanzler soll laut Insidern eine Einladung zu der Hochzeit der Superlativen erhalten haben. Er soll auf jeden Fall dabei sein. Laut Gerüchten sollen Adele, Drake und Lana del Rey performen. Alleine die Haupt-Feier soll rund 91 Millionen Euro kosten.