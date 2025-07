Sebastian Kurz feiert VIP-Party in Salzburg - mit Mateschitz & Swarovski?

Am 26. Juli lädt der Ex-Kanzler zu Schinkenfleckerl und Gin ins Café Bazar an der Salzach.

Im Sommer zieht Salzburg wieder alle Blicke auf sich: Beim berühmten Festival der Salzburger Festspiele trifft sich das Who is Who aus Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur und Medien. Rund um die begehrten Aufführungen reiht sich ein exklusiver Empfang an den nächsten – und heuer verspricht eine besondere Party in der Mozartstadt zum absoluten Highlight zu werden.

Am Samstag, den 26. Juli, findet das mittlerweile legendäre „Schinkenfleckerl & Gin Tonic“-Event im Café Bazar statt. Gastgeber sind Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Rennfahrer Markus Friesacher, die diese Veranstaltung bereits zum dritten Mal organisieren.

© APA/FRANZ NEUMAYR

Hochkarätige Gäste auf dem Society-Parkett

Die Gästeliste kann sich mehr als sehen lassen: Hochrangige Vertreter aus heimischer Politik, namhafte Größen aus der Wirtschaft, darunter die Familie Porsche, sowie Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger und Deutschlands Bundestagspräsidentin Julia Klöckner werden erwartet.

Netzwerker-Treff

Insgesamt sollen bereits hunderte prominente Persönlichkeiten ihr Kommen angekündigt – sie alle machen Salzburg an diesem Wochenende zum Netzwerker-Mittelpunkt Österreichs.

Sebastian Kurz mit Elisabeth Köstinger und Gernot Blümel. © Andreas Tischler

Wie oe24 jetzt aus Insiderkreisen erfuhr, sollen auch Victoria Swarovski und Mark Mateschitz auf der Gästeliste stehen. An prominenten Gästen wird es jedenfalls nicht fehlen - und die Party könnte zum gesellschaftlichen Höhepunkt des Sommers in der Mozartstadt werden.