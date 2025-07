Siemens Fest>Spiel>Nächte starten mit freiem Eintritt

Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes von Hugo von Hofmannsthal auf LED-Wand.

Salzburg. Bei freiem Eintritt können sich all jene, die keine der begehrten Tickets für die Salzburger Festspiele ergattert haben, auch abseits davon Produktionen aus vergangenen Jahren anschauen. Von 25. Juli bis 31. August werden bei den Siemens Fest>Spiel>Nächte unter anderem Orchesterkonzerte auf einer LED-Wand am Kapitelplatz in Salzburg gezeigt. Am Dienstag, 29. Juli, kann man um 17.30 Uhr nochmals die Jedermann-Produktion mit Cornelius Obonya und Brigitte Hobmeier als Buhlschaft sehen.