× Seiler & Speer zeigen Herz für Kinder

Seiler & Speer stürmen mit Symphonic-CD bei iTunes auf Platz eins. Gefeiert wird der Chart-Triumph u.a. beim Benefiz-Festival "Iron Road for Children" in Leoben.

Von 0 auf 1 mit" Red Bull Symphonic", einem Mitschnitt ihrer drei sensationellen Orchester-Konzerte unter der Leitung von Christian Kolonovits weisen Seiler & Speer wieder mal alle in die Schranken. Gold in den iTunes-Charts. Die 16 Songs , von i denen neben "Hödn" und "Ham kummst" vor allem das von Volksopern-Sängerin Juliette Khalil unterstützte Sensations-Duett-Medley von "Ala bin" mit dem Georg-Danzer-Klassiker "Ruaf mi ned au" heraussticht, zeigt die Chart-Kaiser mit ganz neuen Tönen. Gediegener Orchester Sound , der im Februar schon 5.400 Besucher im Konzerthaus überzeugte.

Iron Road for Children Festival. Gefeiert wird der Chart-Triumph mit einer YouTube-Show von" Red Bull Symphonic", dem Auftritt am Nova Rock (11. Juni) und einem sensationellen-Benefiz. Unter dem Motto "Ein Herz für Kinder, Benzin im Blut" werden vom 22. bis 24. Juli in Leoben beim coolen "Iron Road for Children Festival" Spenden für erkrankte Mädchen und Buben in ganz Österreich gesammelt. Neben der Kiss Forever Band, Autum Bride, Igel vs Shark oder Up Close sind als Headliner auch Seiler und Speer dabei.