Simone Lugner: "Meine Katze kommuniziert mit Richard"

Die Baumeister-Witwe erzählt im Gespräch mit oe24 von übersinnlichen Erlebnissen in der Villa.

Seit 12. August ist sie bereits Witwe - Simone Lugner lebt also seit genau vier Monaten alleine in der Baumeister-Villa im 19. Bezirk. Dort kann es vor allem im Dunkeln schon etwas einsam und unbehaglich werden. Doch ihr Schutzengel Richard Lugner (†91) scheint immer gegenwärtig zu sein. Denn, wie Simone auf Instagram schreibt, habe ihre Katze den sechsten Sinn und bemerke seine Anwesenheit.

Was sieht die Katze?

In einem Posting mit Katzenbildern schreibt sie: "Sie sieht etwas... aber da ist nichts. Jeden Abend dasselbe: Sie sieht plötzlich nach oben, hinter mich in Richtung Vorhang. Sie ist fasziniert und verfolgt etwas mit den Augen, sie ist aber relaxt und nicht nervös. Nach dem letzten Blick verlässt sie meinen Schoß und geht zum Vorhang. Ich glaube wir haben lieben Besuch." Damit ist natürlich Simones verstorbener Ehemann gemeint. "Tierchen" hatte Lugner zu Lebzeiten immer viele, also warum soll das jetzt anders sein?





Doch wie genau kommuniziert die Katze mit dem Baumeister? "Ich denke, das geht telepathisch. So wie bei Tierkommunikation. Das soll ja möglich sein", erklärt Simone. Es sei wirklich seltsam: "Manchmal will sie ganz dringend in sein Zimmer. Da war sie zu Lebzeiten nicht drinnen. Dann hockt sie vor seiner Türe und miaut ganz laut." Lugners Follower auf Instagram erzählen von ähnlichen Erlebnissen.

Liebe Kommentare

"Nachdem meine liebe Mama verstorben ist, hat meine Katze auch jeden Tag so geschaut, als ob jemand mit uns im Zimmer ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass Katzen Verstorbene sehen können. Alles deutet darauf hin. Richard ist bei dir, liebe Simone", schreibt eine. Eine andere erzählt ebenfalls von ihrem verstorbenen Mann. Im Grunde sind sich aber alle einig, dass Tiere viel mehr sehen als Menschen.