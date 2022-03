Stones: Tickets kosten bis zu 448 Euro!

Zum 60er kassieren die Rolling Stones in Wien noch einmal groß ab. Bei Ticketpreisen von 128,- bis 448,- Euro werden am 15. Juli im Happel Stadion rund 8,5 Millionen Euro Umsatz eingefahren

Steher 137,70 Euro, Golden Circle 217,99 und Sitzplätze ab 127,99 Euro – das sind die Ticketpreise für die Rolling Stones am 15. Juli im Ernst-Happel-Stadion. Für die Geburtstags-Show „Sixty“ müssen die Fans tief in die Tasche greifen. Die „billigsten“ Karten kosten noch einmal um fast 30 Euro mehr als zuletzt 2017 in Spielberg. Für VIP Tickets werden bis zu 673,- Euro einkassiert. In Summe werden die Stones damit in Wien um die 8,5 Millionen Euro Umsatz lukrieren.



19 Hits für Wien. Dafür fahren sie mit einer brandneuen Mega-Show auf: die 19 größten Hits von „Jumpin‘ Jack Flash “ über „Paint It Black “ bis „Satisfaction", Bombast-Bühne mit der neuesten Lichttechnik und hoch modernem Videodesign, eine neue bunte Stones-Zunge, Feuerwerk und ein emotionelles Tribute an den im August 2021 verstorbenen Schlagzeuger Charlie Watts.



Das sind die Ticketpreise für die Stones in WIen:

Stehplatz: 137,90

Stehplatz Golden Circle: 217,99

Stehplatz Diamond Circle: 447,99

Sitzplatz Kategorie A: 217,99

Sitzplatz Kategorie B: 157,99

Sitzplatz Kategorie C: 127,99

Top Seat Fan Sale: 347,- bis 377,-

VIP Packages: 247.- bis 673,-