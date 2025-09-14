Super-Glatze Otto Retzer feiert 80er – mit kurzem Schock-Moment

Er schrieb mit „Ein Schloss am Wörthersee“ TV-Geschichte – nun stand er selbst im Mittelpunkt: Otto Retzer feierte seinen 80. Geburtstag standesgemäß im Schlosshotel Velden. Mit dabei waren Weggefährten aus Film, Fernsehen, Musik und Sport, die bis spät in die Nacht mit dem Jubilar anstießen

Zu den Gästen der glamourösen Feier zu Otto Retzers 80er zählten unter anderem Uschi Glas, Ottfried Fischer, Larissa Marolt, die Sänger Waterloo, Nik P., Gregor Glanz und Andy Lee Lang sowie Skilegende Franz Klammer. Gemeinsam feierten sie mit Otto Retzer bis in die frühen Morgenstunden. Um halb drei verließ der Jubilar schließlich das Fest – die Spuren der langen Nacht spürte er jedoch erst am nächsten Tag. „Ein Sprung in den Wörthersee hat mir die Knochen wieder frei gemacht“, scherzte Retzer.

Drama um Tochter Olivia

Für einen kurzen Schreckmoment sorgte ein Wespenstich bei Retzers Tochter Olivia: Gleich zu Beginn der Feier wurde sie in die Zunge gestochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Retzer selbst habe es erst erfahren, dass sie schon im Krankenhaus war. Glücklicherweise erholte sich Olivia schnell, unterschrieb ein Revers und konnte ab 22 Uhr wieder zur Feier ihres Vaters zurückkehren.

Shirley und Otto Retzer mit Tochter Olivia © Getty

Ein Abend voller Erinnerungen

Trotz des kurzen Zwischenfalls blieb der Abend für Otto Retzer ein unvergessliches Jubiläum. Freunde, Kollegen und Wegbegleiter feierten nicht nur den 80. Geburtstag des beliebten Regisseurs, sondern auch dessen jahrzehntelangen Beitrag zur österreichischen Film- und Fernsehlandschaft.