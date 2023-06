Swarovski: So innig ist ihre Liebe zu Mark

In Wien zeigte Victoria Swarovski, wie glücklich sie mit Mark ist.

Strahlend. Anlässlich der Aufnahme von Mark Mateschitz’ Mutter Anita Gerhardter in die Austrian Event Hall Of Fame reisten der Red-Bull-Erbe und seine neue Liebe Victoria Swarovski nach Wien an, um bei der Gala mit von der Partie zu sein. Dabei strahlten sie bis über beide Ohren, und man konnte dem jungen Glück ansehen, wie verliebt sie sind. Victoria unterhielt sich blendend und schmiegte sich an Marks Schulter, machte Selfies und plauderte mit Gästen. Auch beim Verlassen der Party bildete das Paar eine Einheit. Erstaunlich dabei war vor allem, dass Mateschitz so entspannt wirkte. Der Milliarden-Erbe scheut – im Gegensatz zu Swarovski – normalerweise die Öffentlichkeit.

Große Liebe. Ihre Liebe machte das Paar zu Ostern öffentlich, als Swarovski ein gemeinsames Foto auf Instagram postete. Ansonsten gab es fast keine gemeinsamen Fotos oder Auftritte. Nur einen, als das Paar mit Didi Mateschitz’ letzter Freundin Marion beim Red-Bull-Salzburg-Meister-Spiel auf der VIP-Tribüne Platz nahm. Dabei konnte man auch sehen, wie gut sich das Trio verstand.