Ticket-Run auf Seiler & Speer

Seiler & Speer rocken am 8. September für nur 199 Fans in Wien. Ab 10 Uhr gibt‘s die Tickets

A schware Partie. Das erwartet heute die Fans von Seiler & Speer. Am 11. September feiern die Hit-Stars (Hödn) beim Top-Festival Nova Rock Encore in Wr. Neustadt ihr großes Comeback. Für das erste Konzert nach über 630 Tagen(!) Corona-Pause muss natürlich auch geprobt werden. Dafür wurde am 8. September die Szene Wien gebucht: „Das kleinste Konzert aller Zeiten,“ so die Hit-Stars, die dafür auch Fans einladen.

Mini-Konzert für 199 Fans. Heute ab 10 Uhr startet der Vorverkauf bei öeticket. Nur 199 Tickets werden aufgelegt. Das Probe-Konzert, für das Seiler & Speer die 2G-Regel ausgerufen haben, wird wohl innerhalb von Sekunden ausverkauft sein.

Premiere. Nach den Solo-Ausflügen Lights Down (Seila) und der für 3. September erwarten Herr-Speer-Single Weg vo do liefert man beim Comeback wieder das volle Hit-Programm: Von Soits leben über Ala bin bis Ham kummst. Dazu gibt’s die Live-Premiere der neuen Hymne Hödn. „Da werden die Fans möglicherweise sogar textischerer sein als wir.“

Fahrplan. Für alle Glücklichen, die heute Tickets ergattern gibt’s am Merchandisingstand sogar ein „gratis Andenken“. Für alle Anderen bleibt Nova Rock Encore und das Donauinselfest. Da setzen Seiler und Speer am 19. September das Grande Finale.