Todesdrama um Habsburger Erzherzogin von Österreich

Große Trauer in der europäischen Adelswelt: Erzherzogin Estelle von Österreich ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Am 11. März 2025 nahmen Familie, Freunde und Weggefährten bei einer bewegenden Trauerfeier in Nizza Abschied.

Die traurige Nachricht wurde am 8. März über eine Traueranzeige in der französischen Zeitung „Le Figaro“ bekannt gegeben. Dort hieß es: "Mit großer Trauer müssen wir mitteilen, dass Erzherzogin Estelle von Österreich am 4. März 2025 in ihrem 47. Lebensjahr verstorben ist." Die genauen Umstände ihres Todes wurden nicht öffentlich gemacht. Estelle hinterlässt ihren Ehemann, Erzherzog Carl Christian von Habsburg-Lothringen, sowie ihre fünf Kinder: Zita (17), Anezka (15), Anna (13), Paola (10) und den erst vierjährigen Pier-Giorgio.

Die Totenmesse für Estelle fand in der Kirche des Franziskanerklosters Cimiez in Nizza statt – einem Ort, der der Familie besonders am Herzen lag. „Jeden Sonntag kamen Estelle und ihre Familie hierher zur Messe“, erinnerte sich der Pfarrer laut der französischen Zeitschrift „Point de Vue“. Während der Zeremonie standen Carl Christian und seine Kinder eng zusammen. Besonders rührend: Jedes der fünf Kinder entzündete eine Kerze für seine Mutter und stellte sie nach dem „Ritual des Lichts“ auf ihren Sarg.

Letzte Ruhe in Les Vallées – Ein Leben abseits des Rampenlichts

Nach der Trauerfeier wurde Estelle auf dem Friedhof von Les Vallées beigesetzt. Obwohl Carl Christian ein Urenkel von Kaiser Karl I., dem letzten Kaiser von Österreich-Ungarn, ist, führte die Familie ein zurückgezogenes Leben an der Côte d’Azur. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2007 hatten sich Carl Christian und Estelle ein ruhiges Familienleben fernab der royalen Öffentlichkeit aufgebaut. Doch innerhalb des europäischen Adels genoss die Erzherzogin hohes Ansehen. „Estelle nahm ihre Rolle mit Anmut an“, heißt es aus adeligen Kreisen. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt eine große Lücke – vor allem in der Familie, die sie mit so viel Liebe und Hingabe führte.