Unternehmer Georg Stumpf besucht Kunstmesse Art Basel

Organisatoren der weltweit beachteten Kunstmesse berichten von 88.000 Besuchern der Messe - auch Austro-Milliardär Georg Stumpf unter den Besuchern

Die Art Basel haben in diesem Jahr 88.000 Personen besucht. Das gaben die Organisatoren zum Abschluss der Kunstmesse am Sonntag bekannt. Die Art Basel habe "herausragende Verkäufe" in allen Bereichen erzielt und "ihre führende Rolle im globalen Kunstmarkt" bestätigt.

Direktorin Maike Cruse wurde in einer Presseaussendung mit den Worten zitiert, die diesjährige Ausgabe habe die anhaltende Stärke, Widerstandsfähigkeit und internationale Reichweite des globalen Kunstmarktes unter Beweis gestellt. 289 Galerien aus 42 Ländern waren präsent.

© artbasel.com

In der Aussendung heißt es weiter, die teilnehmenden Galerien hätten von starken Verkäufen über alle Marktsegmente und Messesektoren hinweg berichtet. Bereits am Abend des ersten Preview-Tags, also am Dienstagabend, hatten etliche Galerien Millionenverkäufe mitgeteilt. So erzielte ein Doppelgemälde von David Hockney einen Verkaufspreis zwischen 13 und 17 Millionen Dollar (zwischen 11,29 und 14,76 Mio. Euro).

Austro-Milliardär unter den Besuchern

Georg Stumpf und Freundin Sylwie © Privat

Auch Österreich war auf der Art Basel vertreten. Unternehmer und Kunst-Sammler Georg Stumpf besuchte mit Freundin Sylwie die Art Basel. Ob es der Milliardär war, der den Hockney für sein Döblinger Luxus-Anwesen erstanden hat, ist nicht bekannt. Nach dem Messe-Besuch ging es für das Paar weiter zum Derby nach Ascot, wo unweit von König Charles auf der Tribüne Platz nahmen.