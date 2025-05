Veldens Kult-Optiker Reini Strohmayer feiert legendäre "Gatsby"-Party

Am Wochenende lud der umtriebige Brillen-Guru Reinhold Strohmayer in den Sol Beach Club am Wörthersee und feierte dort sein 20-jähriges Velden-Jubiläum

Seit bereits 20 Jahren versorgt Reini Strohmayer die Wörthersee-Society mit edlen Brillen. Zu seinen Kunden gehören von den Schlagerstars Andrea Berg, Nik P oder DJ Ötzi über Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier bis hin zu zahlreichen Wirtschafts-Bossen, die extra aus ganz Österreich anreisen, um bei ihm zu Shoppen. Zu seinem Jubiläum versammelten sich Kunden, Freunde und Wegbegleiter im kultigen Sol Beach Club um auf seinen Erfolg anzustoßen - und das im "Gatsby"-Style, denn das Motto der Party waren die "Roaring 20's"!

13/13 © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Reinhold und Desi Strohmayer © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Julia Knapp und Daniel "Magic Man Dan" Annerl © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Brigit Paulitsch und Mama mit Reinhold und Desi Strohmayer © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Christian Mucha und René Wastler © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Daniel und Brigitte Annerl © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Reinhold und Desiree Strohmayer mit Sylwia und Michael Schmidt © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Joanna Mann © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Angelika Moritsch, Johannes v d. Thannen, Reini Strohmayer, Shirley und Otto Retzer, Desi Strohmayer © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Reini Strohmayer mit Franz und Maria Böhmer © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Reinhold und Desi Strohmayer mit Heike und Thommy Tiele © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Kult-Barber Sebastian Pfister mit seiner Kathi © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Reinhold und Desi Strohmayer mit Sybille und Niki Mathesz © MARYGOODFOTO - Fotografin Maria Wawrzyniak Zahnarzt Andreas Inthal mit seiner Christin Allen voran war es Wörthersee-Legende Otto Retzer, der erst am Mittwoch wegen eines doppelten Beckenbruchs im Spital unters Messer musste und am Freitag - mit Krücken - bereits wieder mit Strohmayer feierte. Auch Sänger Nik P. ließ sich die Party, die oe24-Society Chef René Wastler moderierte und auch für coolen Sound sorgte, ebenso wenig entgehen wie Hotelier Johann von der Thannen, Barber Sebastian Pfister, Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl, Noch-Bäcker-Gattin Joanna Mann, Anwältin Beate Krainer, Verleger Christian Mucha, Immo-Unternehmer Michael Schmidt und über 100 weitere hochkarätige Gäste.