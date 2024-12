Wir haben es immer schon gewusst! Schwarzenegger ist der Weihnachtsmann

Der Schauspieler schlüpft in die Rolle seines Lebens. Für seine Fans war schon immer klar, dass er Santa Claus sein muss.

Ob als "Conan", "Terminator" oder Gouverneur - Arnold Schwarzenegger (77) machte immer eine gute Figur in seinen Rollen in Film und im wahren Leben. Jetzt verkörpert die in die Jahre gekommene steirische Eiche Santa Claus in "The Man with the Bag". Sein letzter Kinoauftritt ist bereits fünf Jahre her, doch Arnie kommt in der Weihnachtskomödie mit Alan Ritchson wieder auf die Leinwand.

Arnie ist begeistert von seiner Rolle

Auf Instagram schreibt er: "Santa Claus is coming to town", als "Santa Claus kommt in die Stadt" und zeigt ein witziges Foto, auf dem er einen Weihnachtspulli und einen roten Mantel trägt. Sein weißes Haar ist länger als gewohnt und der Bart sprießt.





"Unser Regisseur Adam Shankman ist einer der lustigsten, mit denen ich je gearbeitet habe, es hat viel Freude gemacht. New York ist ein toller Gastgeber und ich kann es kaum erwarten, die Weihnachtsfreude mit euch zu teilen", schreibt Schwarzenegger. Mittlerweile gibt es zahlreiche Bilder vom Set, die einen glauben lassen würden, dass Arnie seine Rolle gar nicht spielt.

Witzige Kommentare

Die Fans kommentieren mit teils witzigen Sprüchen: "Wir bekommen Arnold Schwarzenegger als Santa Claus noch vor GTA6", schreibt einer. "Jesus kommt zurück", schreibt ein anderer. Ein Follower meint gar, dass sich Arnie jetzt nur noch ein Rentier zulegen müsste.