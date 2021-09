Wirbel um Ambros am Zentralfriedhof

Heute rockt Wolfgang Ambros ein Kultkonzert am Wiener Zentralfriedhof. Im Internet gehen deshalb die Wogen hoch!

"Ich finde es für eine absolute Frechheit, dass man die Totenruhe durch so ein Scheiß Konzert stört!“ Wirbel im Internet um Wolfgang Ambros am Zentralfriedhof. Heute (8.Spetember) will der Austropop-Kaiser vor der Friedhofskirche beim 2er-Tor rocken. Unter dem Motto Nacklang steht eine 70-Minütige Greatest-Hits Show am Programm. Natürlich mit der ewigen Hymne Es lebe der Zentralfriedhof als Höhepunkt. „Ich weiß nicht, was mich dort erwartet. Vielleicht muss ich meinen Song Zentralfriedhof ja fünf Mal singen“, schmunzelt er im ÖSTERREICH-Interview

Unterstützt von der Original Austria 3 Band rund um Ulli Bäer feiert er am Zentralfriedhof auch den 50. Geburtstag von Da Hofa. Mehrere Tausende Fans fiebern deshalb dem einzigartigen Gratis-Konzert entgegen. Trotzdem gehen schon vorab auf Facbook die Wogen hoch. Sogar von „versoffennen Volltrottel“ ist da die Rede. Und das ist die wahre Frechheit.