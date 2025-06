Wird ER der neue "Tatort"-Kommissar nach Krassnitzer?

Heiße Gerüchte um den Nachfolger von Harald Krassnitzer im Austro-"Tatort". Zwei Schauspiel-Stars zählen laut Insidern zu den Favoriten

Es ist das Ende einer Ära beim „Tatort“ aus Wien: Harald Krassnitzer (63) und Adele Neuhauser (65), bekannt als das Ermittler-Duo Moritz Eisner und Bibi Fellner, verabschieden sich. Seit über zwei Jahrzehnten prägten die beiden Schauspielstars das Gesicht des österreichischen Ablegers der Kult-Krimireihe. Ihr letztes gemeinsames Verbrechen klären sie allerdings erst Ende 2026 auf – bis dahin laufen noch neue Folgen mit dem beliebten Duo. Doch schon jetzt laufen hinter den Kulissen die Planungen für die Zeit danach auf Hochtouren.

Die Suche nach einem würdigen Nachfolger oder gar einem völlig neuen Konzept hat längst begonnen – und sorgt für reichlich Spekulationen in der Filmbranche. Namen wie Josef Hader, Robert Palfrader oder Nicholas Ofczarek machten bereits die Runde. Doch wie aus Produktionskreisen zu hören ist, scheint die Wahl mittlerweile auf zwei Favoriten eingegrenzt zu sein: Thomas Schubert (31) und Laurence Rupp (37) gelten als heißeste Kandidaten für die männliche Hauptrolle.

Beide Schauspieler haben sich längst einen Namen gemacht. Thomas Schubert feierte 2011 mit dem intensiven Drama „Atmen“ seinen internationalen Durchbruch. Seine kraftvolle, nachdenkliche Spielweise könnte frischen Wind in das neue Ermittlerteam bringen. Laurence Rupp, ebenfalls kein Unbekannter, glänzte sowohl am Wiener Burgtheater als auch in TV-Produktionen wie „Vorstadtweiber“ und dem Historienfilm „Hotel Sacher“. Mit seiner Bühnenpräsenz und charismatischen Ausstrahlung wäre er prädestiniert für eine komplexe Tatort-Rolle.

Ob einer der beiden tatsächlich das neue Gesicht des Wiener „Tatorts“ wird, bleibt vorerst offen. Klar ist aber: Mit dem Abschied von Krassnitzer und Neuhauser verliert das Format zwei Publikumslieblinge, die Millionen Zuschauer über Jahre hinweg begeistert haben. Umso spannender wird es, wer diese großen Fußstapfen füllen darf – und ob das neue Team die Erfolgsformel fortsetzen kann.