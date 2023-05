Wolfgang Porsche ist bereits in Salzburg vor Gericht, um sich von seiner Claudia scheiden zu lassen.

Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich Wolfgang Porsche (79) von seiner Frau Claudia (74) scheiden lassen will. Die Trennung des Paares, das erst vor vier Jahren geheiratet hat, kam für viele überraschend, wie die Bild berichtet.

Krankheit als Grund

Der Grund für die Trennung Porsches, dessen Vermögen auf mehrere Milliarden Euro geschätzt wird, ist bitter: Seit einiger Zeit soll seine Noch-Ehefrau krank sein. Immer wieder war die Rede von Demenz, doch das soll nicht stimmen, wie die Bild, auf Berufung von Freunden des Paares, berichtet. Claudia sei klar im Geiste, nach einer Lungenentzündung im Sommer 2022 körperlich allerdings schwach. In langsamen Schritten erhole sie sich, heißt es aus dem Umfeld und sie hofft darauf, dass ihr Ehemann zurückgekehrt.

Claudia und Wolfgang

Scheidung in Salzburg

Das dürfte er allerdings anders planen. Am Montag, 8.5., war Porsche mit seinem Anwalt, einem Familienrechtsexperten aus Wien, vor Gericht in Salzburg. Da beide Eheleute in Österreich Wohnsitze haben, wird die Scheidung hier verhandelt. Und die Gründe für die Auflösung der Heirat sollen mit Paragraph 50 erklärt werden: Eine Trennung sei rechtens, wenn die Wiederherstellung der Ehe wegen psychischer oder vergleichbarer Erkrankungen" nicht möglich sei...

Neue Frau an seiner Seite

Porsche hat schon eine neue Freundin, Gabriele von Leiningen (60, im Bild oben rechts). Angeblich könnten die zwei bald eine Heirat planen, nach der Scheidung. Denn Wolfgang wolle seine verbleibende Lebenszeit mit einer fitten, jüngeren Frau verbringen, wie Freunde erklären...