''ZiB''-Lady sammelte für Pfotenhilfe

Ein trauriges Ereignis veranlasste die ORF-Lady, die Pfotenhilfe zu unterstützen.

Schock. Es war der grausame Hundemord von Altlengbach, der Tierfreundin und ORF-Anchorwoman Nadja Bernhard auf den Plan rief. Damals spendete sie eine Prämie von 1.000 Euro für die Ergreifung des Täters. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall sind noch am Laufen, aber Bernhard wollte schon jetzt unbedingt helfen. Insgesamt sammelte sie 8.400 Euro an Spenden für die Pfotenhilfe, die sie jetzt überwiesen hat. „Damit habe ich nicht im Traum gerechnet, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll! Vielen, vielen lieben Dank an Nadja Bernhard und ihren Freundeskreis, der dies ermöglicht hat“, freut sich Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler, die sich auch über zahlreiche weitere Spenden freuen darf.

Liebevoll. Bernhard besitzt selbst zwei Hunde, von denen einer in ihrem Haus in der Steiermark in „Pension“ ist.