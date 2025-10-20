Promi Big Brother: Jimi Blue räumt 100.000 Euro ab

Im großen Finale von "Promi Big Brother" holte sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) den Sieg und die Siegprämie von 100.000 Euro.

Nach zwei Wochen im TV-Container setzte sich Jimi Blue Ochsenknecht im finalen Showdown gegen Modemacher Harald Glööckler (60) durch. Insgesamt hatten es sechs Promis ins Finale geschafft: der österreichische Influencer Erik "Satansbratan" (26), Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38), TV-Ermittler Michael Naseband (60), Harald Glööckler, Laura Blond und Jimi Blue.

Das Finale wurde von technischen Pannen überschattet: Bei der Abstimmung um Platz vier und fünf konnten viele Zuschauer über die "Joyn"-App nicht voten – besonders Fans aus Österreich waren betroffen, da diese nicht via SMS oder Anruf (wie in Deutschland) abstimmen konnten. Moderatorin Marlene Lufen bestätigte in der Liveshow, dass es zu Ausfällen gekommen sei, das Ergebnis aber eindeutig geblieben sei. Bereits am Vortag hatte eine fehlerhafte Abstimmung für Unmut gesorgt, weshalb Mangold kurzzeitig wieder einziehen durfte.

Das waren die "Promi Big Brother"-Finalisten 2025 (v.l.) Jimi Blue Ochsenknecht, Michael Naseband, Andrej Mangold, Laura Blond, Harald Glööckler und Satansbratan Erik. © Joyn

Für Jimi Blue war der Sieg ein emotionales Comeback – vor wenigen Wochen hatte er noch im Gefängnis gesessen. Im TV-Studio feierten ihn Mutter Natascha Ochsenknecht (61) und Ex-Freundin Yeliz Koc (31), die Mutter seiner Tochter Snow (4). Jimi Blue bedankte sich nach dem Sieg im Studio: "Fuck! Vielen Dank, liebe Leute! Ich habe tatsächlich einfach gewonnen. Ich bin unfassbar dankbar – ihr habt mir so viel Selbstwertgefühl wiedergegeben."