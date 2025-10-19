Wirbel bei "Dancing Stars" – Sängerin ausgeraubt

Schock für Sängerin Monika Ballwein (58): Die bekannte Musikerin und „Dancing Stars“-Coach wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines dreisten Diebstahls.

Unbekannte brachen ihr Auto in der Taborstraße im 2. Wiener Bezirk auf – direkt neben dem Hotel Stefanie – und stahlen Schmuck sowie Bühnenutensilien.

Zwischen 20:00 und 23:30 Uhr schlugen die Täter die Scheibe ihres Wagens ein, durchwühlten das Fahrzeug und räumten den Auftrittskoffer im Kofferraum vollständig aus. Auf Social Media schilderte Ballwein entsetzt: „Gestern Nacht wurde meine Autoscheibe eingeschlagen, alles durchwühlt und aus meinem geschlossenen Koffer im Kofferraum sämtlicher Schmuck, Make-up, alles für die Haare – einfach alles – gestohlen!“

Für die Sängerin, die seit Jahrzehnten auf der Bühne steht und als Vocal Coach bei zahlreichen TV-Shows tätig ist, ist der Verlust ein schwerer Schlag. „Alles weg!“, schreibt sie weiter.

Ballwein bittet nun um Hinweise: „Falls jemand was gesehen hat, bitte melden!“ Ob die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt.