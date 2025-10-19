Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Wirbel bei "Dancing Stars" – Sängerin ausgeraubt
© Getty

"Alles weg!"

Wirbel bei "Dancing Stars" – Sängerin ausgeraubt

19.10.25, 09:03
Teilen

Schock für Sängerin Monika Ballwein (58): Die bekannte Musikerin und „Dancing Stars“-Coach wurde in der Nacht auf Samstag Opfer eines dreisten Diebstahls.

Unbekannte brachen ihr Auto in der Taborstraße im 2. Wiener Bezirk auf – direkt neben dem Hotel Stefanie – und stahlen Schmuck sowie Bühnenutensilien. 

 

Zwischen 20:00 und 23:30 Uhr schlugen die Täter die Scheibe ihres Wagens ein, durchwühlten das Fahrzeug und räumten den Auftrittskoffer im Kofferraum vollständig aus. Auf Social Media schilderte Ballwein entsetzt: „Gestern Nacht wurde meine Autoscheibe eingeschlagen, alles durchwühlt und aus meinem geschlossenen Koffer im Kofferraum sämtlicher Schmuck, Make-up, alles für die Haare – einfach alles – gestohlen!“

Für die Sängerin, die seit Jahrzehnten auf der Bühne steht und als Vocal Coach bei zahlreichen TV-Shows tätig ist, ist der Verlust ein schwerer Schlag. „Alles weg!“, schreibt sie weiter.

Ballwein bittet nun um Hinweise: „Falls jemand was gesehen hat, bitte melden!“ Ob die Polizei bereits Ermittlungen aufgenommen hat, ist derzeit nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden