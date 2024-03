Rätsel um Kate-Auftritt bei "Trooping the Colour"-Parade

Das Verteidigungsministerium hat überraschend die Info von einer Website entfernt, nachdem zuvor zu lesen war, dass die Prinzessin von Wales diesen Sommer an „Trooping the Colour“ teilnehmen werde.

Das Ministerium holte keine Genehmigung vom Kensington Palace ein, bevor sie auf ihrer Website die Anwesenheit von Kate bei der Veranstaltung am 8. Juni ankündigte.Wie "Sky-News" berichtet, wurde der Name von Kate nun aus der Werbung für die Veranstaltung entfernt. Die 42-jährige wurde seit Ende Dezember nicht mehr bei offiziellen Pflichten gesehen, als sie auf einem Weihnachtsspaziergang mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie in Sandringham, Norfolk, abgebildet wurde.

Bauch-OP war schon am 16. Januar

Für eine Bauch-OP wurde sie am 16. Januar in die London Clinic eingeliefert – das Privatkrankenhaus, in dem der King wegen einer vergrößerten Prostata behandelt wurde. Der Palast hatte zuvor erklärt, die Prinzessin werde ihre öffentlichen Pflichten erst nach Ostern wieder übernehmen. Die Ankündigung ihres geplanten Auftritts bei Trooping the Colour kam überraschend und es war nicht klar, ob es ihr erster offizieller Auftritt nach ihrer Operation sein würde. Der Kensington Palace hatte ihre Teilnahme nicht bestätigt.

Weiterhin großes Rätsel um Gesundheitszustand von Kate

Genauso wie bei Kate besteht Unsicherheit über den Gesundheitszustand von König Charles, 75, der wegen Krebs behandelt wird. In den sozialen Medien gab es Spekulationen über den Gesundheitszustand der Prinzessin. Der Palast hat jedoch lediglich erklärt, dass ihre Operation nicht mit Krebs in Zusammenhang stand und sie wünscht, dass ihre persönlichen medizinischen Infos vertraulich bleiben.