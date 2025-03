Rapper Young Scooter stirbt an seinem 39. Geburtstag

Der US-Rapper Young Scooter starb an seinem 39. Geburtstag. Die Todesursache ist unklar.

Der Rapper Young Scooter war vor allem in den USA populär. Jetzt ist der Musiker ausgerechnet an seinem 39. Geburtstag verstorben. Zuvor wurde der Rapper in ein Krankenhaus in Atlante im US-Bundesstaat Georgia eingeliefert, wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet.

Dem vorangegangen war offenbar eine Auseinandersetzung mit der Polizei. Bei der Flucht vor den Beamten verletzte sich Young Scooter (Bürgerlicher Name Kenneth Edward Bailey) am Bein, als er über einen Zaun klettern wollte.

R.I.P. YOUNG SCOOTER



Mar 28, 1986 — Mar 28, 2025 pic.twitter.com/kGVcnDXHeX — Kurrco (@Kurrco) March 29, 2025

Die Polizisten wurden zu dem Haus des Rappers alarmiert, nachdem sie Hinweise über Schüsse erhalten hatten. Beim Eintreffen soll ein Mann die Tür geöffnet, sie aber umgehend wieder zugeschlagen haben. Zwei Männer seien daraufhin durch einen Hinterausgang des Hauses geflohen.

Die genaue Todesursache des Rappers werde derzeit noch untersucht. Eine Autopsie soll nun Klarheit bringen.