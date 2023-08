''Red Bull''-Erbe Mark Mateschitz schenkt Swarovski Liebesreise zum 30er

''Red Bull''-Milliardär Mark Mateschitz (31) überraschte seine Freundin, Kristall-Erbin Victoria Swarovski (30), mit einem Traumurlaub auf einer Jacht im Ionischen Meer in Griechenland.

Er legt ihr die Welt zu Füßen. Mark Mateschitz schenkte seiner Freundin Victoria Swarovski zum Geburtstag eine Jacht-Kreuzfahrt durch das Ionische Meer. Zuerst ließ er Victoria Swarovski mit ihrer Schwester Pauline mit dem Privatflugzeug nach Griechenland fliegen. Ein Limousinen-Shuttle holte sie ab und brachte sie in die Hafenstadt Preveza. Dort wartete bereits eine Jacht auf sie.

Mit der rund 7 Mio. Euro teuren und 41 Meter langen Jacht "Lady Bahi" ging es nach Argostoli auf der Insel Kefalonia, wie "Bunte" berichtet. Der malerische Ort war ihre Heimatbasis, von der aus Mateschitz und Swarovski Tagesreisen unternahmen.

Am 16. August, Swarovskis Geburtstag, steuerte die Jacht den "Oasis Strand" auf Zakynthos an. Ein magischer Ort, an dem sich weiße Klippen majestätisch in den Himmel erheben. Dort ließen sie sich mit einem mehreren Hunderttausend Euro teuren Holzboot der US-Werft "Hacker-Craft" zu den Grotten von Keri chauffieren und badeten im 25 Grad warmen Meer.

Victoria Swarovski badet im Glück

Für die Verpflegung war der Spitzenkoch Dennis Neumair (28) an Bord. Für die Geburtstagsparty kreierte Star-Patissier und Sieger der Sat.1-Show "Das große Backen" Helmut Oberkalmsteiner (50) eine maritime Torte mit Delfinen und Muscheln aus Zuckerguss.

Die Nacht verbrachten Mateschitz und Swarovski im Hafen der Inselhauptstadt, die für ihre hervorragenden Restaurants und Partylocations bekannt ist. Victoria Swarovski badet im Glück, heißt es aus ihrem Freundeskreis gegenüber "Bunte". Mark sei ein Traummann, der sie auf Händen trägt.