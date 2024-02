Regisseur René Pollesch unerwartet gestorben

ESC-Hype um unsere Kaleen: bei Wetten schon auf Platz 12 Am 9. Mai singt Kaleen in Malmö ums ESC-Finale. Unser Hit dafür, "We Will Rave" wird am Donnerstag präsentiert. Ein erstes Snippet sorgt schon für Mega-hype. Bei den Wetten stürmt Kaleen bis auf Platz 12 hoch!