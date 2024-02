Wien rüstet sich für Nicole Kidman

Hollywood-Alarm in Wien! Ab dem Wochenende soll Nicole Kidman ihre Serie „Nine Perfect Stranger“ in der Innenstadt drehen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

Unzählige Park-Verbots-Schilder (bis zum 8. März), Dutzende Liefer- und Wohnwägen sowie ein Infoschreiben an die Anwohner: "Wir sind gerade mit Vorbereitungen für ein neues internationales Spielfilmprojekt in Zusammenarbeit mit Onnoo Two Film und der Stadt Wien beschäftigt und möchten Sie gerne über unsere Arbeit informieren."

Hollywood-Alarm in Wien. Für Nicole Kidman! Aktuell wird gerade für den Dreh zur zweiten Staffel ihrer Serie „Nine Perfect Stranger“ die halbe Innenstadt Drehfit gemacht. Großräumige Sperren am Josefsplatz und vor der Hofburg Inklusive. Und auch rund den Schillerplatz, dort wo sich im Vorjahr ja schon Kate Winselt für ihre Rolle in der kommenden Serie "The Palace" schminken ließ.

© TZOe Zeidler-Künz ×

Kidman, die auch in Hallstatt, Salzburg und Bayern dreht, wird freilich erst am Wochenende in Wien erwartet. ihre Ko-Stars Murray Bartlett, Annie Murphy, Christine Baranski sowie der Wiener Lucas Englander dürften wohl schon früher in Wien vor der Kamera stehen.

© TZOe Zeidler-Künz ×

© TZOe Zeidler-Künz ×

Für die Anrainer gibt’s neben der Hoffnung einen Blick auf Nicole Kidman zu erhaschen, noch ein anderes Zuckerl. "Auf Geheiß der Bezirksvertretung bieten wir für betroffene Anrainer Stellplätze in der Parkgarage Robert-Stolz-Platz, Kärntner Straße sowie beim Rathaus an. Wir kommen für das Ticket auf."