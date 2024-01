× Robbie Williams: Spitals-Drama um Gattin Ayda

Große Sorge um Ayda Field, die Ehefrau von Robbie Williams. Am Sonntag musste sie nach einer Date Night ins Spital. Robbie bangte mit.

“A Night under The Stars“ (z.dt. „Eine Nacht unter den Sternen.") Sonntag Abend postete Ayda Field Williams (44), die Gattin von Popsuperstar Robbie Williams (49) ein Foto von der gemeinsamen Date-Night: Sie im luxurösen Glitzer-Ensemble. Er mal schick im Anzug. Mit überdimensionaler Krawatte und glänzenden Lackschuhen.

Aydas nächstes Foto, nur eine Stunde später in ihrer Insta-Story geposted, war deutlich dramatischer: Die Modeschöpferin (Aydaactive) sitzt im Jogging-Anzug auf einem Spitals-Bett. Eine Infusion in ihrem linken Arm. Und von Strapazen gezeichnet. „Nach einem bildschönen Abend ein weniger als bildschönes Ende“ schreibt sie dazu. Und weiter: „ Jetzt ist Ruhe angesagt. Vielen Dank an meinen großartigen Ehemann Robbie Williams, der an meiner Seite ist.“

Was genau zwischen den beiden Bildern passierte ist unklar. Womöglich hat sich Ayda in den letzten Wochen etwas übernommen. Auch weil Robbie ständig auf Tour war. Von Australien bis Schladming und sie dabei mit den vier Kinder wochenlang alleine ließ. Dazu war sie ja auch am Abend vor dem Spitals-Drama auf der Piste. Am Freitag lud sie Robbie zum Dinner mit "Denver-Clan"-Biest Joan Collins ins feudale Cipriani.