"Diana wurde nackt von Bauarbeitern überrascht"

Am 14. Mai erscheint ein neues Enthüllungsbuch von Autor Tom Quinn über die Royals und den Vorgängen im Kensington Palast. Quinn gab "Daily Mail" einen ersten Einblick in sein Werk mit dem sperrigen Titel "Extracted from Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle." Seine Insiderinfos erhielt er von ehemalige Palastbediensteten, die anonym munter Auskunft gegeben haben sollen. Im Buch beschreibt er Dianas Privatleben.

"Wir sahen alles"

So berichtet etwa die ehemalige Dienerin mit dem Pseudonym "Winifred". Sie berichtet dem Autor von Dianas turbulentem Leben im Kensington Palast, das die Prinzessin damals vor ihren eigenen Mitarbeitern zu verheimlichen versuchte. Die Bemühungen seien allerdings "zwecklos" gewesen. "Wir taten also so, als wüssten wir nicht, was vor sich geht oder als würden wir nichts mitbekommen. Aber wir sahen alles", so Winifred.

Die Dienerin erzählt weiter, dass Dianas angeblicher Geliebter Oliver Hoare (74) sich einmal halbnackt hinter einer Topfpflanze verstecken musste. Das sei gar nicht so unüblich gewesen: "Man sah im Palast immer halbnackte Leute. Entweder waren es die Affären von jemandem, oder die etwas älteren Verwandten der Queen, die sich ausgesperrt haben."

Auch Diana habe eine nudistische Ader gehabt. So erzählt die Palastmitarbeiterin, dass sich die Prinzessin auf der Dachterrasse des Kensington Palace immer gerne nackt gesonnt habe. "An einem Tag ging der Sichtschutz vergessen und Diana stand plötzlich splitterfasernackt vor zwei Bauarbeitern", erzählt der Autor gegenüber "Daily Mail". Die sollen sich lediglich verbeugt und dann weggedreht haben.