Am 6. Mai ist es so weit. Nach 70 Jahren krönt Großbritannien seinen neuen Monarchen, König Charles III (74). Dabei ist natürlich sein Volk und seine Familie. Und auch sein Problem-Sohn, Prinz Harry (38), soll an dem größten Tag seines Lebens dabei sein. Er soll nun überzeugt werden, zu kommen.

Von Harmonie kann in der britischen Königsfamilie keine Rede mehr sein. Denn in der gemeinsamen Netflix-Doku mit seiner Frau Meghan (41) und der seiner explosiven Biografie, die im Januar erschien, hat Harry der Königsfamilie kein gutes Haar gelassen. Er hatte in „Reserve“ schwere Vorwürfe gegen den Palast und seine Familienmitglieder erhoben. Prinz Charles weiß: Wenn Prinz Harry nicht an seiner Krönung teilnimmt, könnte seine Abwesenheit viel mehr Schaden anrichten als seine Anwesenheit. Sie würde viel zu sehr ablenken. Laut der„Mail on Sunday“ hat er niemand geringeren als das geistliche Oberhaupt von England gebeten, um diesen Schaden vorzubeugen. Plan ist es, Anreize für Harry zu schaffen, dass er gar nicht anders kann, als nicht zu erscheinen. Zudem möchte Charles seinem Sohn Prinz Harry und Herzogin Meghan eine hochkarätige Sitzposition in der Londoner Westminster Abbey zusichern William gegen Anwesenheit von Bruder Harry Thronfolger Prinz William (40) soll von der Idee, Harry einzuladen, alles andere als begeistert sein. Seine Sorge ist, dass Harry die Krönung ausnutzen könnte, um einen „Stunt“ zu inszenieren, der das Ereignis überschatten würde. Daher gilt für William: Falls Harry und Meghan wirklich kommen, muss jeder Punkt ihrer Teilnahme an der Krönung präzise durchgeplant und eingehalten werden.