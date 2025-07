Bekommen Kates Eltern nach Williams Krönung Adelstitel?

Mit Prinzessin Kate als künftige Königin steht nicht nur das Königshaus, sondern auch Familie Middleton vor einem historischen Wandel. Sollte Prinz William den Thron besteigen, wären Carole und Michael Middleton die ersten bürgerlichen Schwiegereltern eines regierenden Monarchen

Schon mit der Hochzeit ihrer Tochter im Jahr 2011 vollzog die Familie einen beachtlichen Aufstieg aus der Mittelschicht in den Kreis der Royals. Ihre Bodenständigkeit und Diskretion brachten ihnen seither viel Anerkennung – insbesondere während Kates Krebsbehandlung, bei der Carole Middleton sich als starke Stütze für Tochter und Enkelkinder erwies. In den britischen Medien werden inzwischen sogar adelige Titel für die Middletons diskutiert. Die britische "Daily Express" und das US-Magazin "People" berichten, dass Graf und Gräfin von Bucklebury – benannt nach ihrem Heimatort – im Gespräch seien. Auch Kates Geschwister, Pippa und James, stehen regelmäßig im öffentlichen Fokus.

© Getty

Doch Verfassungsexperten, zitiert von der BBC, dämpfen die Erwartungen: Es gebe keine rechtliche Grundlage für automatische Ehrentitel für Schwiegereltern. Bislang sei so etwas nie geschehen – selbst nicht in früheren Königshäusern. Die Entscheidung liege bei König Charles oder später bei William selbst.

© Getty Images

Fakt ist: Die Middletons haben sich stets loyal, zurückhaltend und familiennah verhalten. Ihr Unternehmen mussten sie aufgeben – ein Schritt, den viele als Opfer im Dienste der Monarchie sehen. In einer Zeit, in der sich das Königshaus modernisieren will, könnte ihr Verhalten vielleicht doch ein neues Kapitel royal-bürgerlicher Anerkennung einläuten.