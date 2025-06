Brooke Shields ätzt gegen Herzogin Meghan

Wieder Wirbel um Herzogin Meghan! Die Frau von Prinz Harry (39) sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal, weil Hollywood-Star Brooke Shields (60) kein Blatt vor den Mund nimmt. In der aktuellen Folge des Podcasts von India Hicks (57) berichtet die Shields von einer pikanten Begegnung mit Meghan

Im März 2024 trafen sich die beiden Frauen beim renommierten South by Southwest-Festival in Austin, Texas. Anlass war ein Panel zum Internationalen Frauentag. Doch statt gegenseitiger Bewunderung herrschte eher frostige Atmosphäre. Shields erinnert sich: Meghan erzählte mit ernster Miene davon, dass sie sich bereits im Alter von elf Jahren für Gleichberechtigung eingesetzt habe. Die Stimmung? Für Shields eindeutig zu schwer. „Ich musste sie unterbrechen“, verriet Shields im Podcast. „Es war einfach zu ernst. Niemand will 45 Minuten lang jemandem zuhören, der überheblich wirkt.“ Um die Situation aufzulockern, habe sie sich spontan eingeschaltet: „Entschuldige, ich muss dich kurz unterbrechen – ich wollte einfach lustig sein.“ Dann der Satz, der für Lacher sorgte – und Meghan offenbar überraschte: „Ich möchte nur zeigen, wie unterschiedlich wir sind. Als ich elf war, spielte ich eine Prostituierte.“

Errin Haines, Meghan, Katie Couric, Brooke Shields und Nancy Wang Yuen © Getty ×

Ein mutiger Seitenhieb mit doppelter Bedeutung: Shields spielte 1978 in Pretty Baby eine umstrittene Rolle – ein Kontrast zu Meghans feministischer Kindheitsstory. Laut Shields war das Publikum begeistert, die Stimmung habe sich danach merklich gelockert. Ob Meghan die Aktion humorvoll nahm? Unklar. Die ehemalige Schauspielerin ließ sich nichts anmerken – zumindest nicht öffentlich. Doch klar ist: Brooke Shields' Worte sorgen jetzt für neue Schlagzeilen und frischen Zündstoff rund um die Herzogin von Sussex.

© Instagram

Ein weiterer Beweis dafür, dass Meghan Markle nicht nur bewundert, sondern auch kritisch beäugt wird – besonders, wenn es um Auftritte in der Öffentlichkeit geht.