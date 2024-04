Charlène und Albert: Geheim-Plan in Deutschland

Das Fürstenpaar kommt auf Einladung eines Brüder-Paares nach Hamburg

Man sieht die beiden nur ganz selten auf gemeinsamen Reisen, da es schon lange kriseln soll. Jetzt kommen Fürst Albert II. und seine Gattin Charlène jedoch laut Medienberichten nach Deutschland. Genauer gesagt soll das Fürstenpaar bei zwei Brüdern eingeladen sein. Die Zwillinge haben eine Miniatur-Version von Monaco gebaut, die ab Donnerstag (25. April) in im Miniatur Wunderland bestaunt werden kann. Laut Guiness World Records ist diese die größte Modelleisenbahn der Welt.

Monaco im Wunderland

Charlène und Albert sollen die Ausstellung am Donnerstag höchstpersönlich eröffnen. Schon 2017 habe man den privaten Staatsbesuch in die Wege geleitet. „Alle, die das Wunderland schon kannten, waren von Anfang an begeistert, alle anderen danach. Seit diesem Moment unterhalten das kleine Wunderland und der kleine Staat Monaco enge diplomatische Beziehungen ...“, verraten die Brüder gegenüber "Bild".

Anreisen soll das Fürstenpaar im Privatjet. Nach einer Führung soll es einen Empfang geben. Abends wollen die beiden bereits wieder zurück nach Hause.