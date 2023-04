Die „Save the Date“-Karten wurden bereits an etliche Promis verschickt.

Exklusiv. Wenn am 6. Mai die ganze Welt in die Westminster Abbey blickt, werden handverlesene Gäste live vor Ort bei der Krönung von König Charles dabei sein. Einige Namen sind bereits durchgesickert. So sollen unter anderen natürlich die britischen Royals von Prinz William bis hin zu Prinzessin Eugenie und Prinz Andrew anwesend sein. Auch die internationalen Königshäuser stehen auf der hochkarätigen Gästeliste.

International. Königin Margrethe von Dänemark, König Felipe und Königin Letizia von Spanien, König Carl Gustav und Königin Silvia von Schweden, der Herrscher von Dubai, Der Emir von Katar, Fürst Albert und Gattin Charlène und Prinzessin Beatrix sind nur einige der Staatsoberhäupter, die eine Einladung erhalten haben. Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan scheinen bisher nicht auf.

Stars. Beim Krönungskonzert sollen laut Time Magazin Größen wie Kylie Minogue und ihre Schwester Dannii sowie Musical-Schwergewicht Andrew Lloyd Webber und US-Sänger Lionel Richie auftreten. Ebenso soll Tom Cruise als Freund der Familie eingeladen sein.