Nach der Beerdigung von Prinz Philip kam es zum großen Gespräch mit Harry!

Harry und William, die royalen Brüder gingen in der selben Reihe aber nicht direkt Seite an Seite hinter dem Sarg ihres Großvaters Prinz Philip . Dazwischen fungierte als "Puffer" Cousin Peter, der Sohn von Prinzessin Anne.

Erst nach der Trauerfeier kam es zwischen den Brüdern zu einer ersten zarten Annäherung: Als hocheleganter Friedensengel agierte Williams Frau, die Herzogin von Cambridge. Kate ging neben den Brüdern her, initiierte charmant und geschickt ein Gespräch zwischen den beiden und zog sich dann diskret zurück.

„Es war großartig.“ Harry und William sprachen danach weiter und es schien, als würde sich ihre Körperhaltung entspannen. Der britische Express engagierte einen Lippenleser. Laut ihm sagte Harry zu seinem Bruder, der Gottesdienst für Prinz Philip war so, „wie er es gewollt hat“. Darauf William: „Ja, es war großartig, nicht wahr?“

Nach einem Zusammensein im engen Familienkreis initiierte Prinz Charles ein Gespräch mit seinen Söhnen William und Harry. Die drei Männer zogen sich - so britische Medien - in einen Raum zurück, wo sie zwei Stunden ungestört reden konnten. Es soll bei der Unterhaltung zu einer ersten Annäherung zwischen den Brüdern gekommen sein. Charles soll so geschafft haben, den letzten Wunsch seines Vaters Philip zu erfüllen - die Familie wieder näherzubringen. Harry habe das Gespräch so gut getan, dass er nun doch zum Geburtstag der Queen in Großbritannien bleiben soll, heißt es. Das Gespräch soll sich auch um die Rolle der Royals in der Zukunft gedreht haben; Charles soll zusammen mit der Queen eine neue Aufteilung der Positionen vornehmen.