DIESES gefährliche Hobby will Kate Prinz George verbieten

Sportliche Begeisterung wird im britischen Königshaus großgeschrieben – auch Kate und William fordern mit großer Hingabe den Sportsgeist ihrer Kinder. Doch bei aller Liebe zur Bewegung gibt es eine Leidenschaft von William, die Herzogin Kate ihrem ältesten Sohn George auf keinen Fall erlauben möchte

Seit Jahren sorgt sich Catherine über Williams Faible für Motorräder. Schon während seiner Jugend entwickelte der Thronfolger eine große Leidenschaft für schnelle Maschinen – ein Hobby, das seine Frau bis heute mit Schrecken erfüllt. Bereits 2015 sprach die Prinzessin offen über ihre Ängste. Im Gespräch mit der "Daily Mail" sagte sie: „Er fährt immer noch damit. Es erfüllt mich immer mit Schrecken, wenn er damit rausfährt. Ich bin entsetzt.“

Prinz William liebt Motorräder © Getty ×

Tatsächlich besitzt William eine beeindruckende Motorradsammlung, darunter eine Honda Super Blackbird und eine Ducati 1198s – beides echte Traumstücke für Zweiradfans. Besonders heikel: Der elfjährige Prinz George wird langsam alt genug, um sich ebenfalls für den Nervenkitzel auf zwei Rädern zu begeistern. Doch genau das möchte Catherine unbedingt verhindern. Schon vor rund zehn Jahren betonte sie: „Hoffentlich kann ich George davon abhalten.“

Prinz William liebt Motorräder © Getty ×

Unterstützung in ihrem Anliegen könnte die Prinzessin von ihrem Schwiegervater König Charles III. (76) erhalten, der Williams Motorradleidenschaft ebenfalls mit großer Skepsis betrachtet. Bereits 2003 räumte William ein, dass sein Vater zwar besorgt sei, ihn aber nicht in Watte packen wolle. William sagte damals: „Motorradfahren kann gefährlich sein, aber das ist bei vielen Dingen der Fall. Man muss sich einfach bewusst sein, was man tut.“

© Getty ×

Trotz aller Risiken bleibt William seiner Leidenschaft weitgehend treu – auch wenn er offenbar gelegentlich auf sicherere Alternativen umsteigt. Im vergangenen Jahr sorgte ein Video für Aufsehen, das den Prinzen auf einem Elektroroller auf dem Gelände von Schloss Windsor zeigte. Eine umweltfreundliche und weitaus ungefährlichere Variante seiner Liebe zur Geschwindigkeit.

William und Kate mit George Louis und Charlotte © Getty ×

Ob Prinz George später ebenfalls der Faszination der schnellen Maschinen erliegt oder den Wünschen seiner Mutter folgt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Catherine wird alles daransetzen, ihren Sohn vor unnötigen Risiken zu schützen.